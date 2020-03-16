Правительство опровергло слухи: запрета на продажу алкоголя не будет, ограничивать передвижение бессмысленно

"Нужно мыслить трезво — в прямом смысл слева", — скзаал министр социальных дел Танел Кийк. Он добавил, что разумно не запрещать продажу алкоголя, а ввести ограничения, но временные ограничения и так уже введены.

"Мы призываем людей избегать выходить из дома и делать это только если это неизбежно", — подчеркнул премьер-министр.

Ратас заверил, что магазины и места общественного питания остаются открытыми, но вечером правительство обсудит их часы работы. Казино будут закрыты.

По его словам, продовольственное производство сможет гарантировать запасы еды от одного до двух месяцев, поэтому нет причин закупать еду впрок.

Что касается поддержки предпринимателей, то цель правительства — избежать сокращений. Об этих шагах нужно договориться с Кассой по безработице, и государство представит их к концу недели.

Министр внутренних дел Март Хельме напомнил, что сегодня были введены дополнительные ограничения на границе, и скорее всего будут введены еще ограничения. С сегодняшнего дня и в течение следующих двух недель все въезжающие в Эстонию люди должны отправиться на 14-дневный карантин, им запрещается покидать свое временное или постоянное место жительства.