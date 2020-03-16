Правительство опровергло слухи: запрета на продажу алкоголя не будет, ограничивать передвижение бессмысленно(125)
По словам премьер-министра Юри Ратаса, распространять ложную информацию наказуемо законом, и запрета на продажу алкоголя не будет.
По словам премьер-министра Юри Ратаса, распространять ложную информацию наказуемо законом, и запрета на продажу алкоголя не будет.
"Нужно мыслить трезво — в прямом смысл слева", — скзаал министр социальных дел Танел Кийк. Он добавил, что разумно не запрещать продажу алкоголя, а ввести ограничения, но временные ограничения и так уже введены.
"Мы призываем людей избегать выходить из дома и делать это только если это неизбежно", — подчеркнул премьер-министр.
Ратас заверил, что магазины и места общественного питания остаются открытыми, но вечером правительство обсудит их часы работы. Казино будут закрыты.
По его словам, продовольственное производство сможет гарантировать запасы еды от одного до двух месяцев, поэтому нет причин закупать еду впрок.
Что касается поддержки предпринимателей, то цель правительства — избежать сокращений. Об этих шагах нужно договориться с Кассой по безработице, и государство представит их к концу недели.
Министр внутренних дел Март Хельме напомнил, что сегодня были введены дополнительные ограничения на границе, и скорее всего будут введены еще ограничения. С сегодняшнего дня и в течение следующих двух недель все въезжающие в Эстонию люди должны отправиться на 14-дневный карантин, им запрещается покидать свое временное или постоянное место жительства.
Ограничение не распространяется на дипломатов и прибывающих в страну в рамках международного военного сотрудничества иностранцев. Также исключение действует для лиц, осуществляющих транспортировку товаров или сырья, и занимающихся международными товарными или пассажирными перевозками.
То есть, все другие пересекающие границу люди должны быть готовы к карантину — человек будет давать подпись, что он будет находиться две недели дома. Проверять это будут с помощью случайного контроля, объяснил Хельме.
"Вводить ограничения на передвижение внутри Эстонии нет необходимости, так как это абсолютно бессмысленно, ведь вирус распространялся по всей Эстонии. Число выявленных случаев заражения не отражает действительное число случаев заражения. Зато есть смысл продолжать тестирования", — сказал Хельме.
Хельме также отдал распоряжения заняться создание резерва внутренней обороны, который сейчас необходим, по его мнению.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сообщил, что он выдал указ приостановить выдачу Шенгенских виз.
Рейнсалу также говорил с главой Finnair насчет отмены полетов на линии Таллинн-Хельсинки, сегодня вечером они снова будут это обсуждать, но возобновление полетов маловероятно.
Он вновь напомнил, что государство готово помочь эстоноземельцам попасть домой. Для это лучше всего написать на адрес konsul@mfa.ee
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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