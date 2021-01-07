07.01.2021, 17:11

Правительство определило порядок работы в Эстонии учреждений сферы образования с 11 января

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На особом положении Ида-Вирумаа и Харьюмаа
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Tallinna Tõnismäe Reaalkool. Foto illustratiivne
Tallinna Tõnismäe Reaalkool. Foto illustratiivneFoto: Eero Vabamägi

Правительство принципиально одобрило решение о восстановлении с 11 января в 13 уездах, за исключением Харьюмаа и Ида-Вирумаа, контактного обучения в общеобразовательных школах, профессиональных училищах и вузах. Также были уточнены ограничения, которые будут действовать начиная с 11 января в 13 уездах для образования и деятельности по интересам, дополнительного обучения и курсов повышения квалификации, а также занятий спортом. В Ида-Вирумаа и Харьюмаа в школу могут пойти ученики 1-4 классов, а также ученики 9 и 12 классов.

"Я очень рад, что большая часть учащихся смогут пойти в школы. Разумеется, по-прежнему следует соблюдать осторожность: сохранять дистанцию, мыть руки, следить за своим здоровьем, - сказал министр образования и науки Яак Ааб. - Решение будет утверждено на завтрашнем заседании правительства, после этого министерство образования отправит соответствующее уведомление о действующих ограничениях и напомнит важнейшие меры предосторожности всем учебным заведениям".

При проведении контактного обучения общеобразовательные школы, профессиональные училища и вузы должны следовать руководствам по обеспечению безопасного обучения, подготовленные министерством образования и науки и департаментом здоровья. Перевод на дистанционное обучение должен проводиться при необходимости в отношении конкретного класса, школы или региона, с учетом региональной обстановки, и решение должно приниматься в сотрудничестве с департаментом здоровья и министерством образования и науки.

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Деятельность и образование по интересам, дополнительное образование и курсы повышения квалификации, молодежная работа и занятия спортом

С 11 января участвовать в вышеперечисленных видах деятельности в помещениях можно в группах до 10 человек плюс тренер или наставник. Помещение при этом должно быть заполнено не более, чем на 50%. Вне помещений размер групп не должен превышать 24 человека плюс тренер или наставник. Также следует придерживаться всех прежних мер предосторожности на прежних условиях, например, использовать дезинфицирующие средства, носить маску и т.п.

Ограничения будут пересмотрены через две недели.

В Ида-Вирумаа и Харьюмаа продолжат действовать ограничения

В Харьюмаа и Ида-Вирумаа до 17 января продолжат действовать установленные ранее ограничения. С 11 по 17 января контактное обучение разрешено для учеников 1-4 классов, а также учеников 9 и 12 классов. Другие классы общеобразовательных школ, а также учащиеся профессиональных училищ и вузов до 17 января остаются на дистанционном обучении. В помещении запрещены молодежная работа, образование и деятельность по интересам, дополнительное образование и курсы повышения квалификации и занятия спортом. Такая деятельность разрешена дистанционно. Вне помещений разрешается проводить занятия в группах до 10 человек плюс тренер или наставник.

Соответствующее распоряжение планируется одобрить завтра на электронном заседании. После окончания заседания коммуникационное бюро правительства опубликует соответствующее распоряжение и пояснительную записку на сайте kriis.ee.

После вступления решения в силу министерство образования отправит учебным заведениям информацию о действующих ограничениях и дополненные совместно с департаментом здоровья рекомендации по безопасной организации учебной работы.

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