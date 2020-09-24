Правительство ограничивает число посетителей на общественных мероприятиях, собраниях и спортивных соревнованиях

На проходящие во внутренних помещениях публичные собрания, мероприятия и спортивные соревнования с 29 сентября допускаются не более 750 человек вместо нынешних 1500. Участники мероприятия должны придерживаться дистанции с другими присутствующими. Организаторы соревнований должны придерживаться правила заполнять помещения не более, чем на 50%, обеспечивать соблюдение требований дезинфекции и наличие дезинфицирующих средств.

Максимально разрешенное количество участников уменьшено также для конференций, театральных спектаклей, киносеансов и других мероприятий и собраний, которые подразумевают наличие стационарных посадочных мест.

Уменьшение количества участников публичных мероприятий, проходящих в помещениях, поддерживают как Департамент здоровья, так и консультирующий правительство ученый совет.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!