Правительство ограничивает число посетителей на общественных мероприятиях, собраниях и спортивных соревнованиях

Правительство решило из-за распространения коронавируса ужесточить со следующего вторника ограничения для общественных мероприятий, публичных собраний и спортивных соревнований, а также уменьшить количество участников проходящих в помещениях мероприятий.
На проходящие во внутренних помещениях публичные собрания, мероприятия и спортивные соревнования с 29 сентября допускаются не более 750 человек вместо нынешних 1500. Участники мероприятия должны придерживаться дистанции с другими присутствующими. Организаторы соревнований должны придерживаться правила заполнять помещения не более, чем на 50%, обеспечивать соблюдение требований дезинфекции и наличие дезинфицирующих средств.
Максимально разрешенное количество участников уменьшено также для конференций, театральных спектаклей, киносеансов и других мероприятий и собраний, которые подразумевают наличие стационарных посадочных мест.
Уменьшение количества участников публичных мероприятий, проходящих в помещениях, поддерживают как Департамент здоровья, так и консультирующий правительство ученый совет.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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