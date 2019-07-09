Правительство официально утвердило кандидатуру Симсон на пост замещающего еврокомиссара

Позавчера министры ЕС приняли решение, по которому Эстония и Румыния получили право назначить на замену комиссарам, покинувшим своим посты в связи с выборами в Европарламент, других.

Против этого решения выступил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который считает, что до нового созыва комиссии нет необходимости назначать вместо покинувших должность комиссаров замещаиюзих комиссаров.