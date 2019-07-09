09.07.2019, 12:50
Правительство официально утвердило кандидатуру Симсон на пост замещающего еврокомиссара
Вчера премьер-министр Юри Ратас направил в Еврокомиссию письмо, в котором выдвинул кандидатуру Кадри Симсон на пост замещающего еврокомиссара .
Вчера премьер-министр Юри Ратас направил в Еврокомиссию письмо, в котором выдвинул кандидатуру Кадри Симсон на пост замещающего еврокомиссара .
Позавчера министры ЕС приняли решение, по которому Эстония и Румыния получили право назначить на замену комиссарам, покинувшим своим посты в связи с выборами в Европарламент, других.
Против этого решения выступил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который считает, что до нового созыва комиссии нет необходимости назначать вместо покинувших должность комиссаров замещаиюзих комиссаров.
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