09.07.2019, 12:50

Правительство официально утвердило кандидатуру Симсон на пост замещающего еврокомиссара


rus.delfi.ee
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Kadri Simson
Kadri SimsonFoto: Oliver Tsupsman

Вчера премьер-министр Юри Ратас направил в Еврокомиссию письмо, в котором выдвинул кандидатуру Кадри Симсон на пост замещающего еврокомиссара .

Позавчера министры ЕС приняли решение, по которому Эстония и Румыния получили право назначить на замену комиссарам, покинувшим своим посты в связи с выборами в Европарламент, других.

Против этого решения выступил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который считает, что до нового созыва комиссии нет необходимости назначать вместо покинувших должность комиссаров замещаиюзих комиссаров.

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