Правительство одобрило законопроект пенсионной реформы и направило его в Рийгикогу. Что он из себя представляет?

”Пенсионная реформа — это, несомненно, вопрос мировоззренческий. Законопроект дает каждому жителю Эстонии право самому решать, стоит ли ему копить и инвестировать самостоятельно, повысить ли свой уровень жизни или остаться во второй пенсионной ступени. Пенсионная реформа пользуется крайне весомой поддержкой общественности, поскольку дает людям право самим распоряжаться своими деньгами, — сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. — Эта реформа также увеличивает конкуренцию между пенсионными фондами, которая должна способствовать росту их производительности. Кроме того, не будем забывать, что, наконец, решение найдет и проблема навязанных сегодняшним пенсионерам несправедливых условий выплат”.



Со вступлением законопроекта в силу присоединение ко второй ступени и выход из нее станут добровольными для всех. По умолчанию все останется по-прежнему: если человек решит продолжить копить пенсию на прежних условиях, ему ничего не придется предпринимать. Если человек захочет выйти из второй пенсионной ступени, присоединиться к ней или просто приостановить платежи, он должен будет подать заявление в банк или пенсионный центр.

Все получат возможность копить дополнительно

Люди, не присоединившиеся в свое время ко второй пенсионной ступени, теперь получат возможность это сделать. Ограничений по возрасту больше не будет. Платежи не смогут вносить только те люди, которые уже получают пенсию из второй ступени.



Останутся в силе и прежние ставки платежей: 2 процента от брутто-зарплаты человека и 4 процента от его социального налога.

Новая возможность — пенсионный инвестиционный счет

Люди получат новую возможность — самостоятельно инвестировать накопленные во второй ступени средства. Для этого им необходимо подать заявление, на основании которого пай в фонде будет обращен в деньги и переведен на открытый человеком в банке специальный инвестиционный счет.

На пенсионный инвестиционный счет можно как перевести накопленные пенсионные средства, так и направить туда новые выплаты во вторую пенсионную ступень, иными путями деньги на этот счет поступать не могут. Изъятие средств с инвестиционного счета происходит на тех же условиях, что и из пенсионного фонда. Это значит, что, как правило, следует дождаться пенсионного возраста, однако при необходимости выйти из второй ступени, забрав деньги, можно и раньше.

По аналогии со сменой фонда человек может перемещать свои средства между инвестиционным счетом и фондами второй ступени. Например, попробовать какое-то время инвестировать самостоятельно, прийти к выводу, что для него это не лучший вариант, и снова обратиться к пенсионному фонду.

Средства пенсионного инвестиционного счета можно инвестировать так же, как и средства, лежащие на обычном инвестиционном счету — например, вкладывать их в ценные бумаги и другие финансовые инструменты.



Средства, изымаемые в пенсионном возрасте, подлежат налоговым льготам