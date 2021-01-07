Правительство одобрило условия и размер кризисной помощи в сфере образования и молодежной работы

Для применения нового инструмента кризисной помощи для сферы образования предусмотрены бюджетные средства общим объемом в 4 259 750 евро. Для вступления постановления в силу министр должен его подписать.

Получателями данного вида помощи являются владельцы частных общеобразовательных школ, а также лица, предлагающие услуги в сфере образования и деятельности по интересам как в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, так и по всей Эстонии. Помощь для Харьюмаа и Ида-Вирумаа предусмотрена в большем объеме, чем для остальных регионов Эстонии, поскольку в этих регионах были введены более жесткие ограничения.

ИДА-ВИРУМАА И ХАРЬЮМАА

Поддержка для владельцев частных общеобразовательных школ в Харьюмаа составляет 10, а в Ида-Вирумаа – 20 евро на одного ученика.

Лиц, предлагающих частное образование по интересам, в Харьюмаа поддержат в объеме 40, а в Ида-Вирумаа – 50 евро на одного ученика.

Лица, предлагающие деятельность по интересам, в Харьюмаа могут рассчитывать на помощь в объеме до 40 евро, а в Ида-Виру – до 50 евро на одного участника.

В ОСТАЛЬНОЙ ЭСТОНИИ

Помощь владельцем частных общеобразовательных школ составит 10 евро на одного ученика.

Лиц, предлагающих частное образование по интересам, поддержат 20 евро на одного ученика.

Лица, предлагающие деятельность по интересам, могут рассчитывать на компенсацию в размере до 20 евро на участника.

ПОЛУЧЕНИЕ ПОМОЩИ

В основе начисления компенсации владельцам частных общеобразовательных школ и лицам, предлагающим частное образование по интересам, лежат данные из Информационной системы эстонского образования (EHIS) по состоянию на 10 ноября 2020 года. Для получения помощи необходимо заполнить форму ходатайства.

В сфере частной деятельности по интересам ходатайствовать о помощи могут предприятия, для которых эта деятельность в соответствии с уставом является основной и которые работали в этой сфере не менее одного календарного года. Необходимо, чтобы деятельность по интересам предлагалась детям и молодежи регулярно, не реже одного раза в неделю, занятия должны были проводить квалифицированные наставники.