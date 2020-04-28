Правительство одобрило стратегию выхода из коронакризиса
Правительство одобрило дополненную Рийгикогу и другими партнерами стратегию выхода из кризиса, вызванного COVID-19.
Правительство одобрило дополненную Рийгикогу и другими партнерами стратегию выхода из кризиса, вызванного COVID-19.
Руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас отметил, что целью стратегии выхода является предложить целостное решение по выводу Эстонии из кризиса и на научной основе определить принципы и этапы смягчения ограничений. ”Мы должны были вместе прилагать усилия к тому, чтобы удержать вирус под контролем, и смогли таким образом преодолеть самые тяжелые моменты. Теперь мы должны постепенно возвращаться к повседневной жизни, уменьшая тем самым влияние вируса на общество и поддерживая способность людей и предприятий обеспечивать себя, чтобы выйти из кризиса более сильными и сплоченными”, — сказал премьер-министр.
”Я благодарен всем партнерам, которые своими идеями и сотрудничеством способствовали разработке стратегии. Большая часть представленных комментариев и предложений в результате обсуждения попала также в одобренную правительством конечную версию стратегии. Теперь нам следует, исходя из установленных стратегией рамок, начать претворять в жизнь шаги по выходу из кризиса, избегая при этом новых масштабных вспышек заболевания”, — сказал Ратас.
Премьер-министр добавил, что план правительства по смягчению ограничений является гибким. ”Решения о смягчении ограничений, установленных для защиты жизни и здоровья нас всех, мы будем принимать еженедельно. Помимо уже начатого планового медицинского обслуживания мы уже приступили к смягчению ограничений, введенных для островов. Со 2 мая будут открыты музеи под открытым небом и уличные экспозиции других музеев, также разрешены тренировки на свежем воздухе”, — сказал Ратас, подчеркнув все же, что основанием для смягчения ограничений и в дальнейшем будет следование правилам поведения и гигиены, например, правилу 2+2, при необходимости требованию носить маски и мыть руки.
”Стратегия выхода задает общие стратегические рамки, которые позволят в первую очередь правительственной комиссии принимать необходимые для выхода из кризиса руководящие решения”, — сказал директор Стратегического бюро Государственной канцелярии Хенри Каттаго. ”Стратегия не описывает детально шаги по выходу из кризиса во всех сферах жизни, возможные дополнительные меры, не уточняет правила поведения, сопутствующие смягчению ограничений, особые условия и другие обстоятельства. Все эти нюансы будут в дальнейшем анализироваться на других уровнях”.
В одобренный и опубликованный правительственной комиссией 22 апреля проект стратегии выхода поступило более ста предложений о поправках. В конечном варианте стратегии учтена большая их часть.
Для уточнения стратегии выхода вместе с партнерами будет составлено три подпрограммы для экономики, здравоохранения и открытия границ. Тематические программы действий на более долгосрочный период будут готовить соответствующие министерства.
• Министерство экономики и коммуникаций в сотрудничестве с группами интересов составит в мае 2020 году программу оживления экономики для претворения в жизнь стратегии выхода и уточнит экономические показатели, на которые нужно будет ориентироваться в процессе.
• Министерство социальных дел в мае 2020 года составит план готовности системы здравоохранения к новой вспышке COVID-19, в том числе к раннему выявлению заболевания и отслеживанию контактов заразившихся.
• Министерство иностранных дел в сотрудничестве со странами-партнерами и группами интересов составит программу свободного передвижения товаров и людей.
Также в стратегии было решено дополнить список экономических показателей и добавить план смягчения ограничений для сферы высшего и профессионального образования. Некоторые предложения касались детально особых условий смягчения ограничений — их решили передать ответственным за конкретную сферу учреждениям, которые проанализируют дополнительные условия и разработают рекомендации.
На прошлой неделе документ был передан фракциям Рийгикогу и партнерам. В ходе публичных консультаций свои предложения к стратегии выхода послали парламентские фракции и члены Рийгикогу, а также около 15 неправительственных организаций: Центральный союз работодателей, Академия наук, Эстонский банковский союз, Ассоциация малых и средних предпринимателей (EVEA), Эстонский союз торговцев, Эстонский союз гостиниц и ресторанов, Эстонский союз туристических фирм, Эстонский союз пищевой промышленности, Тартуский университет, Эстонский союз СПА-предприятий, MTÜ Eesti Konverentsibüroo, Эстонская палата возобновляемой энергии, BLRT Grupp, ряд экспертов, ученый совет по борьбе с COVID-19 и руководители крупнейших эстонских больниц.
Стратегия выхода подразделяется на три этапа. Первый из них — это эскалация эпидемии. Сейчас мы по показателям находимся на втором этапе — стабилизации, на котором можно постепенно отказываться от введенных ограничений. Третий этап — это возвращение к нормальной жизни, который в том числе подразумевает готовность к новой возможной вспышке заболевания. Установленные ограничения расположены в порядке хронологии и приоритета, при этом учитывается их влияние на распространение заболевания. Ограничения будут отменяться постепенно, при соблюдении определенных условий, если согласованные показатели позволят это.
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