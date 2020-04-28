Правительство одобрило стратегию выхода из коронакризиса

Руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас отметил, что целью стратегии выхода является предложить целостное решение по выводу Эстонии из кризиса и на научной основе определить принципы и этапы смягчения ограничений. ”Мы должны были вместе прилагать усилия к тому, чтобы удержать вирус под контролем, и смогли таким образом преодолеть самые тяжелые моменты. Теперь мы должны постепенно возвращаться к повседневной жизни, уменьшая тем самым влияние вируса на общество и поддерживая способность людей и предприятий обеспечивать себя, чтобы выйти из кризиса более сильными и сплоченными”, — сказал премьер-министр.

”Я благодарен всем партнерам, которые своими идеями и сотрудничеством способствовали разработке стратегии. Большая часть представленных комментариев и предложений в результате обсуждения попала также в одобренную правительством конечную версию стратегии. Теперь нам следует, исходя из установленных стратегией рамок, начать претворять в жизнь шаги по выходу из кризиса, избегая при этом новых масштабных вспышек заболевания”, — сказал Ратас.

Премьер-министр добавил, что план правительства по смягчению ограничений является гибким. ”Решения о смягчении ограничений, установленных для защиты жизни и здоровья нас всех, мы будем принимать еженедельно. Помимо уже начатого планового медицинского обслуживания мы уже приступили к смягчению ограничений, введенных для островов. Со 2 мая будут открыты музеи под открытым небом и уличные экспозиции других музеев, также разрешены тренировки на свежем воздухе”, — сказал Ратас, подчеркнув все же, что основанием для смягчения ограничений и в дальнейшем будет следование правилам поведения и гигиены, например, правилу 2+2, при необходимости требованию носить маски и мыть руки.

”Стратегия выхода задает общие стратегические рамки, которые позволят в первую очередь правительственной комиссии принимать необходимые для выхода из кризиса руководящие решения”, — сказал директор Стратегического бюро Государственной канцелярии Хенри Каттаго. ”Стратегия не описывает детально шаги по выходу из кризиса во всех сферах жизни, возможные дополнительные меры, не уточняет правила поведения, сопутствующие смягчению ограничений, особые условия и другие обстоятельства. Все эти нюансы будут в дальнейшем анализироваться на других уровнях”.