Правительство одобрило создание мер поддержки работодателей и работников, пострадавших от коронавируса

”Я считаю верным, что в трудное время страна помогает работникам и работодателям и возместит работникам 70 процентов их средней брутто-зарплаты за последние 12 месяцев, тем самым помогая работодателям в период рецессии сохранять рабочие места и избегать увольнений. Таким образом мы поддерживаем продолжение деловой активности предприятий. При необходимости касса по безработице на случай безработицы также рассмотрит вопрос о реализации дополнительных мер поддержки”, — сказал председатель совета кассы по безработице, министр социальных дел Танель Кийк.

Согласно плану, касса по безработице на случай безработицы возместит работнику 70% средней заработной платы за предыдущие 12 месяцев, но не более 1000 евро. Работодатели, которые платят не менее 150 евро, также вносят свой вклад. Свои взносы социального налога и налога страхования по безработице платят как касса по безработице, так и работодатели. По возможности работодатели должны продолжать выплачивать работнику прежнюю заработную плату.

Работодатели, которые соответствуют двум критериям из трех, могут ходатайствовать о получении компенсации: оборот или заработок работодателя сократились как минимум на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; работодатель не может обеспечить работой как минимум 30% работников или работодатель был вынужден у 30% работников снизить заработную плату на 30%. Пособие выплачивается только тем работникам, которым работодатель не может дать работу или чья заработная плата была уменьшена из-за сокращения рабочей нагрузки.