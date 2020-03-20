20.03.2020, 15:34

Правительство одобрило создание мер поддержки работодателей и работников, пострадавших от коронавируса


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Valitsuse liikmete saabumine Kadrioru lossi
Valitsuse liikmete saabumine Kadrioru lossi Foto: Kretel Kuusk

Правительство одобрило создание поддерживающих работников и работодателей мер, благодаря которым планируется устранить экономические трудности, вызванные ограничениями из-за коронавируса.

”Я считаю верным, что в трудное время страна помогает работникам и работодателям и возместит работникам 70 процентов их средней брутто-зарплаты за последние 12 месяцев, тем самым помогая работодателям в период рецессии сохранять рабочие места и избегать увольнений. Таким образом мы поддерживаем продолжение деловой активности предприятий. При необходимости касса по безработице на случай безработицы также рассмотрит вопрос о реализации дополнительных мер поддержки”, — сказал председатель совета кассы по безработице, министр социальных дел Танель Кийк.

Согласно плану, касса по безработице на случай безработицы возместит работнику 70% средней заработной платы за предыдущие 12 месяцев, но не более 1000 евро. Работодатели, которые платят не менее 150 евро, также вносят свой вклад. Свои взносы социального налога и налога страхования по безработице платят как касса по безработице, так и работодатели. По возможности работодатели должны продолжать выплачивать работнику прежнюю заработную плату.

Работодатели, которые соответствуют двум критериям из трех, могут ходатайствовать о получении компенсации: оборот или заработок работодателя сократились как минимум на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; работодатель не может обеспечить работой как минимум 30% работников или работодатель был вынужден у 30% работников снизить заработную плату на 30%. Пособие выплачивается только тем работникам, которым работодатель не может дать работу или чья заработная плата была уменьшена из-за сокращения рабочей нагрузки.

Это временная мера, которая действует с марта по май и может использоваться работодателем в течение двух месяцев, поскольку работодатели могут испытывать трудности в разное время. Эта мера является частью правительственного пакета мер по оказанию помощи работникам и работодателям.

Мера поддержки вступила в силу с 1 марта 2020 года. Данная мера обойдется государству в 250 миллионов евро.

Дополнительная информация доступна на домашней странице кассы по безработице.

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