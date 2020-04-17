Правительство одобрило составление программы развития сферы языкознания

Целью составления программы является обеспечение жизнеспособности эстонского языка во всех сферах, развитие языковой инфраструктуры, сохранение и укрепление статуса эстонского языка и его репутации, а также эстоноязычного культурного пространства, а кроме того — способствование владению другими языками.

Сфера языкознания связывает все общество, различные его части и группы интересов. Программа развития, помимо прочего, должна предусматривать использование региональных форм эстонского языка, их изучение и сохранение, поскольку они обогащают эстонское культурное наследие и способствуют укреплению местной идентичности. Для того, чтобы эстонский язык развивался также как язык высшего образования и науки, планируется поддерживать развитие эстоноязычной терминологии. Помимо прочего предусматриваются также инвестиции в цифровое развитие эстонского языка и языковые технологии.

Министерство образования и науки должно представить программу развития для одобрения правительству в сентябре 2020 года.