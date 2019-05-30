Правительство одобрило программу своих действий на следующие четыре года. В планах — рост расходов на науку

В центре внимания также развитие эффективной системы здравоохранения, ставящей во главу угла пациента. С этой целью будет ускорен запуск единой электронной регистратуры, будет развиваться информационная система здравоохранения, будет начато обновление услуг портала для пациентов и продолжено создание центров здоровья.

Правительство также начнет разработку целостной политики в области народонаселения и семьи. Планируется проанализировать эффективность действующих мер в области поддержки семей и внести предложения о том, каким курсом двигаться в дальнейшем. Одной из целей является оптимизация системы поддержки для возвращающихся на родину соотечественников. Возвращение в Эстонию должно проходить по возможности гладко, без лишней бюрократии и препятствий.

Для того, чтобы повысить социальную солидарность, правительство приложит усилия к тому, чтобы улучшить уровень жизни и благосостояние людей в возрасте. Правительство планирует сохранить среднюю пенсию свободной от налогообложения, ставит своей целью внеочередное повышение пенсий и внесет предложения о реформе льготных пенсий. В планах — продолжить создание центров услуг для пожилых, которые обеспечат своим клиентам как патронаж, так и бытовые услуги.

Кроме того, планируется сделать более эффективными услуги для людей с особыми потребностями и модернизировать организацию долгосрочного попечительства. В будущем нужно исходить из того, что патронаж на дому должен быть для человека более доступной возможностью, чем уход в специализированном учреждении. Также правительство решило упростить систему определения постоянной инвалидности, уделять больше внимания обучению и повышению квалификации работников сферы патронажа и попечительства, а также продолжить создание современных домов престарелых для пациентов, нуждающихся в сложном уходе.

Для развития наукоемкой экономики правительство будет поддерживать применение смарт-технологий в частном секторе, например, дигитализацию строительного сектора. В центре внимания — переход на применение искусственного интеллекта, что позволит приблизить государство к людям, сделать его более эффективным и уменьшить бюрократию.

Правительство считает приоритетом рост затрат публичного сектора на НИОКР до 1 процента от ВВП и продолжит обсуждение этой темы осенью, в процессе составления бюджета на следующий год.

Также планируется проанализировать и внести предложения, как поддержать решения по бессетевому обеспечению электричеством сельских районов и значительно улучшить организацию вторичного использования отходов.

Для обеспечения эффективного государственного управления правительство намерено провести широкомасштабную ревизию государственного бюджета, чтобы пересмотреть все текущие задачи и расходы и на основании анализа принять оптимальные решения на будущее.

Приоритетом является также продолжение государственной реформы, в том числе проект создания так называемых государственных домов, которые позволят населению получать все услуги государственных учреждений в одном месте. Государственные дома сделают более заметным присутствие государства в регионах, упростят общение с государством и обеспечат хорошую доступность государственных услуг во всех уголках Эстонии.

Министерство финансов готовит законопроект об основах государственной реформы и программу действий для следующего ее этапа. В плане, например, слияние государственных учреждений и развитие электронных услуг, что уменьшит бюрократию для людей, предприятий и самоуправлений, а также повысит качество законотворчества. Продолжится вывод рабочих мест из Таллинна.

Правительство планирует сделать общение людей с государством более удобным. Через одно веб-окно государство сможет предлагать услуги, исходя из потребностей конкретной ситуации, что должно значительно уменьшить бюрократию.

В плане также развитие технологических решений для того, чтобы производство по уголовным делам было по возможности быстрым, начиная со сбора улик на месте происшествия и их передачи для дальнейшего анализа и вплоть до исполнения судебных решений, без траты времени на бумажные документы.

Чтобы сохранить свободное и защищенное государство правительство гарантирует поддержание расходов на оборону на уровне 2 процентов от ВВП и увеличит инвестиции, направленные на развитие обороноспособности. Особое внимание будет уделено приобретению боеприпасов, развитию боеспособности самоходных орудий и противотанковой защиты.

Также правительство планирует действия по увеличению численности военнослужащих срочной службы и собирается изменить закон таким образом, чтобы подлежащие призыву лица могли читать повестки также через портал Eesti.ee.