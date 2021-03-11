Правительство одобрило продление компенсации больничного со второго дня и назначение штрафа до 32 000 евро за нарушение ограничений

Уже сейчас закон предусматривает, что для предотвращения распространения коронавируса, работодатель компенсирует больничный лист со второго по пятый день болезни, а Больничная касса — начиная с 6 дня. Если по ныне действующему закону этот порядок должен был действовать с 1 января по 30 апреля, то в соответствии с законопроектом он должен сохраниться до конца 2021 года. Для ограничения распространения коронавируса на таких же условиях компенсацию по болезни получают также лица, бывшие в близком контакте с заразившимся.

Компенсация больничного с более раннего срока снижает риск, что люди будут больными ходить на работу, и таким образом позволяет ограничить распространение COVID-19, так как заболевшие могут уже с появлением первых симптомов остаться дома, сохранив значительную часть дохода. Поправка потребует в этом году дополнительно 12 миллионов евро, половина этой суммы будет покрыта из государственного бюджета, а вторая половина — из бюджета Больничной кассы.

Другая поправка уточняет компетенцию правительства и Департамента здоровья и добавляет в закон ясное юридическое основание, позволяющее обязать людей соблюдать требования, необходимые для борьбы с распространяющимся инфекционным заболеванием. Кроме того, законопроект уточняет, что, помимо закрытия школ, детских учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги, Департамент здоровья и правительство могут также временно ограничивать их деятельность. Уже сейчас в законе предусмотрена возможность организовывать таким образом дезинфекцию, борьбу с вредителями и уборку, а также организацию проверки здоровья людей и диагностику инфекционных заболеваний. Также Департамент здоровья и правительство могут обязать больницу или оказывающее социальную услугу учреждение ввести ограничения на посещения.

В соответствии с законопроектом, в случае особенно опасного инфекционного заболевания Департамент здоровья и правительство при крайней необходимости могут временно закрывать учреждения и ограничивать их деятельность. Помимо запрещения собраний и мероприятий законопроект позволяет также устанавливать требования к их проведению. Уже сейчас закон позволяет вводить и другие ограничения на свободу передвижения.