Правительство одобрило приоритеты Эстонии в области политики ЕС на следующие два года

”Нашей ближайшей важнейшей целью является соглашение по ориентированному на будущее следующему долгосрочному бюджету Европейского союза. Для Эстонии важно, чтобы Европа была сильной в области безопасности и тесно сотрудничала с НАТО и трансатлантическими союзниками, — сказал Ратас. — Мы поддерживаем достижение Европейским союзом климатической нейтральности к 2050 году. Это обязательно должно происходить на справедливых началах и с учетом особенностей конкретных стран”. Ратас отметил также важность единого рынка ЕС. ”В интересах Эстонии, чтобы люди и предприятия могли удобно и без ограничений действовать на рынке, объединяющем 500 миллионов потребителей. Также я хочу подчеркнуть, что одним из важнейших европейских достижений является отсутствие внутренних границ и свободное передвижение людей. В наших общих интересах, чтобы все это без проблем продолжалось и дальше”, — сказал премьер-министр.

Приоритеты Эстонии включают в себя защиту прав и свобод граждан, будущее европейской экономики и вопросы климата, а также энергетики, транспорта, социальной сферы и сферы здравоохранения, внещней политики и оборонного сотрудничества.