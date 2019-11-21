Правительство одобрило приоритеты Эстонии в области политики ЕС на следующие два года

Правительство на сегодняшнем кабинетном совещании обсудило и одобрило в качестве пункта повестки дня приоритеты Эстонии в области политики Европейского союза на следующие два года. Они являются исходными данными для министров и чиновников, формирующих и проводящих в жизнь политику Эстонии в отношении Европейского союза, сообщает коммуникационное бюро правительства.
По словам премьер-министра Юри Ратаса, в интересах Эстонии, чтобы Европейский союз оставался влиятельным и единым. ”Вместе с остальными странами-членами мы должны заниматься укреплением безопасности и заботиться о климате. Также мы должны обратить внимание на технологические возможности Европы и развитие цифрового общества. В первую очередь нам необходимо сосредоточиться на благе людей, чтобы им было еще лучше жить в Европейском союзе”, — сказал премьер-министр Ратас.
”Нашей ближайшей важнейшей целью является соглашение по ориентированному на будущее следующему долгосрочному бюджету Европейского союза. Для Эстонии важно, чтобы Европа была сильной в области безопасности и тесно сотрудничала с НАТО и трансатлантическими союзниками, — сказал Ратас. — Мы поддерживаем достижение Европейским союзом климатической нейтральности к 2050 году. Это обязательно должно происходить на справедливых началах и с учетом особенностей конкретных стран”. Ратас отметил также важность единого рынка ЕС. ”В интересах Эстонии, чтобы люди и предприятия могли удобно и без ограничений действовать на рынке, объединяющем 500 миллионов потребителей. Также я хочу подчеркнуть, что одним из важнейших европейских достижений является отсутствие внутренних границ и свободное передвижение людей. В наших общих интересах, чтобы все это без проблем продолжалось и дальше”, — сказал премьер-министр.
Приоритеты Эстонии включают в себя защиту прав и свобод граждан, будущее европейской экономики и вопросы климата, а также энергетики, транспорта, социальной сферы и сферы здравоохранения, внещней политики и оборонного сотрудничества.
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