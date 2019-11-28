Правительство одобрило предложения по созданию программ развития в области образования и молодежной работы

Новая программа в области образования является продолжением действующей до 2020 года стратегии непрерывного обучения и устанавливает цели на следующие 15 лет. Программа развития включает в себя как общее, профессиональное, так и высшее образование. Она фокусируется на улучшении условий для продолжения образования на протяжении всей жизни, при этом особое внимание обращается на разнообразие возможностей обучения и их доступность, а также на создание условий для более гибкого перехода между различными уровнями и формами образования.

Важное место в программе занимает ответственность, которую несет за свое образование сам учащийся, его желание получать знания и привычки в учебе. Также программа развивает принципы обучения, ставящие во главу угла учащегося. Исходя из быстрых перемен на рынке труда, система образования в 2035 году должна поддерживать быстрое переобучение и повышение квалификации людей любого возраста.

Программа развития в области молодежной работы на 2021-2035 год является продолжением действующей программы. Она сфокусируется на создании для молодежи еще более широких возможностей, более активном привлечении молодежи к процессу принятия решений и обеспечении доступности услуг молодежных работников.