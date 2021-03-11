Правительство одобрило поправки, которые позволят отвязать сдачу выпускных экзаменов от окончания школы

Несмотря на неопределенность, вызванную пандемией коронавируса, выпускные экзамены основной школы и гимназии состоятся. Однако правительство рассчитывает, что парламент наделит Министерство образования и науки правом при необходимости организовывать дополнительные экзамены, либо переносить даты основных экзаменов.

"Теперь, если парламент даст нам право менять даты выпускных экзаменов, то мы предложим передвинуть государственный экзамен по английскому языку на 7 мая, а устный экзамен мог бы пройти с 10 по 13 мая вместо начала месяца. Все для того, чтобы между разными экзаменами было достаточно времени", — сказала министр образования и науки Лийна Керсна.

Кроме прочего, проект предусматривает, что правительство могло бы отвязать сдачу экзамена от окончания школы. Однако Лийна Керсна пояснила, что это крайняя мера, например, на случай, если во время проведения экзаменов будут действовать ограничения на передвижение.