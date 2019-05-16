Правительство одобрило план своих действий на первые сто дней

В плане на первые 100 дней под каждым приоритетом указаны исходящие из коалиционного договора задачи с указанием ответственного министра и датой исполнения. Сто дней правительства исполнится 8 августа, в охватывающий период план включено 58 задач.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, стодневный план является отправной точкой работы правительства, в нем согласованы задачи первостепенной важности.

”Правительство поставило перед собой амбициозные цели, поэтому важно приступить к активной работе с самого начала. Мы осмыслили свои задачи на первые 100 дней через призму пяти приоритетов правительства, что позволит понять всем гражданам и ведомствам, чего в целом хочет достичь правительство, ставя определенную задачу”, — рассказал Ратас.

Эстония, в которой хорошо создавать семью — это государство, в котором люди чувствуют себя в безопасности и достаточно уверенно, чтобы именно здесь создавать свою семью. Например, в течение первых ста дней планируется пойти навстречу молодым семьям, улучшив для них возможности приобретения собственного жилья. Кроме того, к июлю должен быть готов план действий по предотвращению насилия в отношении близких.