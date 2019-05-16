16.05.2019, 19:15

Правительство одобрило план своих действий на первые сто дней


rus.delfi.ee
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Tallinn ülevalt
Tallinn ülevaltFoto: Ilmar Saabas

Сегодня правительство страны одобрило свой план на первые 100 дней, который исходит из пяти приоритетов: Эстония должна быть страной, в которой хорошо создавать семью, общество должно быть сплоченным, экономика — наукоемкой, государственное управление эффективным, а само государство — свободным и хорошо защищенным.

В плане на первые 100 дней под каждым приоритетом указаны исходящие из коалиционного договора задачи с указанием ответственного министра и датой исполнения. Сто дней правительства исполнится 8 августа, в охватывающий период план включено 58 задач.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, стодневный план является отправной точкой работы правительства, в нем согласованы задачи первостепенной важности.

”Правительство поставило перед собой амбициозные цели, поэтому важно приступить к активной работе с самого начала. Мы осмыслили свои задачи на первые 100 дней через призму пяти приоритетов правительства, что позволит понять всем гражданам и ведомствам, чего в целом хочет достичь правительство, ставя определенную задачу”, — рассказал Ратас.

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Эстония, в которой хорошо создавать семью — это государство, в котором люди чувствуют себя в безопасности и достаточно уверенно, чтобы именно здесь создавать свою семью. Например, в течение первых ста дней планируется пойти навстречу молодым семьям, улучшив для них возможности приобретения собственного жилья. Кроме того, к июлю должен быть готов план действий по предотвращению насилия в отношении близких.

Члены сплоченного общества чувствуют себя вовлеченными в общественную жизнь, основные права и свободы всех людей обеспечиваются одинаково хорошо. Среди прочего, планируется внести предложения по финансированию долгосрочного патронажа и политики в отношении лиц с особыми потребностями, а также по внедрению электронной регистратуры в региональных центральных и общих больницах. В план на первые сто дней входит законопроект, который предлагает приравнивать экзамен по обществоведению в основной школе к экзамену на гражданство.

Наукоемкая экономика означает, что государство поддерживает экономику, фундаментом которой является научная деятельность, разработки и инновации. В стодневный план включена программа э-резидентства 2.0, а также план действий по созданию технологий искусственного интеллекта. Кроме того, будет составлен анализ и внесены предложения, как поддержать привлечение на работу в Эстонию высококлассных иностранных специалистов.

Эффективное государственное управление означает, что общение людей и бизнеса с государством должно происходить просто и бесперебойно, без лишней бюрократии и административной нагрузки. За первые сто дней должны быть подготовлены предложения для консолидации департаментов, а также план действий по проведению государственной реформы до 2023 года.

Помимо прочего, в число задач включены предложения по улучшению методов борьбы с отмыванием денег, а также проект по отмене ограничений на наружную политическую рекламу.

В течение ста дней будут подготовлены решения о продолжении участия Эстонии в операциях в Мали и Афганистане, а также предложения по составлению нового плана по укреплению внутренней безопасности. Кроме того, будет сделан анализ и предложения по укреплению охраны границы.

Помимо стодневного плана будет составлена детальная программа действий правительства на весь четырехлетний период, которая будет рассмотрена на заседании в конце мая.

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