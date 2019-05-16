Правительство одобрило план своих действий на первые сто дней

Члены сплоченного общества чувствуют себя вовлеченными в общественную жизнь, основные права и свободы всех людей обеспечиваются одинаково хорошо. Среди прочего, планируется внести предложения по финансированию долгосрочного патронажа и политики в отношении лиц с особыми потребностями, а также по внедрению электронной регистратуры в региональных центральных и общих больницах. В план на первые сто дней входит законопроект, который предлагает приравнивать экзамен по обществоведению в основной школе к экзамену на гражданство.
Наукоемкая экономика означает, что государство поддерживает экономику, фундаментом которой является научная деятельность, разработки и инновации. В стодневный план включена программа э-резидентства 2.0, а также план действий по созданию технологий искусственного интеллекта. Кроме того, будет составлен анализ и внесены предложения, как поддержать привлечение на работу в Эстонию высококлассных иностранных специалистов.
Эффективное государственное управление означает, что общение людей и бизнеса с государством должно происходить просто и бесперебойно, без лишней бюрократии и административной нагрузки. За первые сто дней должны быть подготовлены предложения для консолидации департаментов, а также план действий по проведению государственной реформы до 2023 года.
Помимо прочего, в число задач включены предложения по улучшению методов борьбы с отмыванием денег, а также проект по отмене ограничений на наружную политическую рекламу.
В течение ста дней будут подготовлены решения о продолжении участия Эстонии в операциях в Мали и Афганистане, а также предложения по составлению нового плана по укреплению внутренней безопасности. Кроме того, будет сделан анализ и предложения по укреплению охраны границы.
Помимо стодневного плана будет составлена детальная программа действий правительства на весь четырехлетний период, которая будет рассмотрена на заседании в конце мая.