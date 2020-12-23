Правительство одобрило план для системы здравоохранения по преодолению кризиса COVID-19

План объединяет прошлые и будущие действия по сдерживанию распространения COVID-19, обеспечению бесперебойного функционирования системы здравоохранения и возвращению общества к нормальной жизни.

По словам министра социальных дел Танеля Кийка, с начала года ведется оперативный мониторинг ситуации и по мере необходимости вводятся ограничения для замедления распространения вируса.

В плане нашли отображение как уже выполненные, так и запланированные на будущее действия по повышению осведомленности населения, учреждений, предприятий, повышению готовности медперсонала и работников сферы попечения, по поддержке психического здоровья населения и работников ”передовой”, а также по разработке поддерживающих здравоохранение ИТ-решений. Приоритетом по-прежнему является быстрая диагностика и лечение, мониторинг ситуации, научное и международное сотрудничество, а также наличие достаточных запасов средств индивидуальной зашиты и лекарств. Кроме этого, в плане приводится перечень необходимых реструктуризаций и инвестиций для повышения готовности медицинских учреждений и улучшения инфекционного контроля.

План будет реализован к концу 2021 года, при условии, что вакцинация в Эстонии начнется в конце 2020 года. Также в план включены долгосрочные мероприятия, например, строительство Таллиннской больницы к 2027 году, что призвано повысить способность реагировать на подобные ситуации в будущем.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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