Правительство одобрило кандидатуру Кадри Симсон в качестве кандидата в члены Европейской комиссии

”Решение правительства Эстонии выдвинуть меня кандидатом в следующий состав Европейской комиссии налагает очень большую ответственность, к которой я отношусь очень серьезно. Заверяю, что готова приступить к этой работе уже в нынешнем составе комиссии, в случае, если Андрус Ансип перейдет в Европейский парламент. Мой профессиональный опыт в качестве долговременного члена Рийгикогу и министра экономики и коммуникаций создает предпосылки для того, чтобы успешно справиться с работой члена Европейской комиссии. Хорошую основу для этого заложило успешное председательство в Совете ЕС, где мне выпала честь руководить несколькими тематическими направлениями и встречами министров”, — сказала Симсон.
Согласно проекту решения, правительство ходатайствует о том, чтобы правление Рийгикогу разрешило Кадри Симсон выступить в парламенте с докладом 12 июня 2019 года. Правительство также поручит Государственной канцелярии организовать последующее представление ее кандидатуры кандидату в президенты Европейской комиссии и генеральному секретарю Совета ЕС.
Нынешний состав Европейской комиссии завершает свою работу 31 октября 2019 года.
Кандидат в члены Европейской комиссии должен отвечать требованиям договоров о Европейском союзе и о функционировании Европейского союза, члены Европейской комиссии назначаются в должность на пять лет.
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