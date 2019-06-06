Правительство одобрило кандидатуру Кадри Симсон в качестве кандидата в члены Европейской комиссии

"Я рад, что правительство выразило сегодня свою единодушную поддержку кандидатуре Кадри Симсон, — сказал премьер-министр Юри Ратас на сегодняшнем заседании правительства. — Кадри Симсон имеет большой опыт сотрудничества с Европейской комиссией и другими институтами власти Европейского союза. В качестве министра экономики и инфраструктуры во время председательства Эстонии она компетентно, ответственно и успешно руководила сферами внутреннего рынка, энергетики и транспорта в Совете ЕС". Ратас добавил, что эта работа сделала ее хорошо известной, ее ценят как коллеги-министры, так и представители институтов власти ЕС.

По оценке премьер-министра важно, чтобы Европейская комиссия выступала за единый и сильный Европейский союз. Сильный и дееспособный Европейский союз отвечает интересам Эстонии, отметил Ратас в своем предложении о выдвижении Симсон.

По словам Кадри Симсон, она благодарна за доверие и ждет возможности выступить перед Рийгикогу со своим видением работы следующего евроуполномоченного от Эстонии в Европейской комиссии.