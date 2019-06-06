06.06.2019, 13:28

Правительство одобрило кандидатуру Кадри Симсон в качестве кандидата в члены Европейской комиссии

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rus.delfi.ee
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Kadri Simson
Kadri SimsonFoto: Oliver Tsupsman

Правительство на сегодняшнем заседании одобрило предложение премьер-министра выдвинуть Кадри Симсон в качестве кандидата в члены Европейской комиссии нового созыва, а также в члены нынешнего созыва в случае, если место эстонского представителя освободится.

"Я рад, что правительство выразило сегодня свою единодушную поддержку кандидатуре Кадри Симсон, — сказал премьер-министр Юри Ратас на сегодняшнем заседании правительства. — Кадри Симсон имеет большой опыт сотрудничества с Европейской комиссией и другими институтами власти Европейского союза. В качестве министра экономики и инфраструктуры во время председательства Эстонии она компетентно, ответственно и успешно руководила сферами внутреннего рынка, энергетики и транспорта в Совете ЕС". Ратас добавил, что эта работа сделала ее хорошо известной, ее ценят как коллеги-министры, так и представители институтов власти ЕС.

По оценке премьер-министра важно, чтобы Европейская комиссия выступала за единый и сильный Европейский союз. Сильный и дееспособный Европейский союз отвечает интересам Эстонии, отметил Ратас в своем предложении о выдвижении Симсон.

По словам Кадри Симсон, она благодарна за доверие и ждет возможности выступить перед Рийгикогу со своим видением работы следующего евроуполномоченного от Эстонии в Европейской комиссии.

”Решение правительства Эстонии выдвинуть меня кандидатом в следующий состав Европейской комиссии налагает очень большую ответственность, к которой я отношусь очень серьезно. Заверяю, что готова приступить к этой работе уже в нынешнем составе комиссии, в случае, если Андрус Ансип перейдет в Европейский парламент. Мой профессиональный опыт в качестве долговременного члена Рийгикогу и министра экономики и коммуникаций создает предпосылки для того, чтобы успешно справиться с работой члена Европейской комиссии. Хорошую основу для этого заложило успешное председательство в Совете ЕС, где мне выпала честь руководить несколькими тематическими направлениями и встречами министров”, — сказала Симсон.

Согласно проекту решения, правительство ходатайствует о том, чтобы правление Рийгикогу разрешило Кадри Симсон выступить в парламенте с докладом 12 июня 2019 года. Правительство также поручит Государственной канцелярии организовать последующее представление ее кандидатуры кандидату в президенты Европейской комиссии и генеральному секретарю Совета ЕС.

Нынешний состав Европейской комиссии завершает свою работу 31 октября 2019 года.

Кандидат в члены Европейской комиссии должен отвечать требованиям договоров о Европейском союзе и о функционировании Европейского союза, члены Европейской комиссии назначаются в должность на пять лет.

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