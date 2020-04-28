Правительство одобрило изменения в распределении средств фонда поддержки местных самоуправлений

Дополнительный бюджет 2020 года увеличит размер фонда на 30 миллионов евро, которые пойдут на стабилизацию доходной базы местных самоуправлений, и еще на 30 миллионов, которые будут направлены на приведение в порядок дорог местного значения. В части дополнительных средств на приведение в порядок дорог постановление в дополнении не нуждалось. Постановление было дополнено принципами распределения средств для стабилизации доходной базы местных самоуправлений.

Целью дотации для стабилизации доходной базы является компенсировать местным самоуправлениям рост расходов и падение доходов, вызванные чрезвычайным положением. 29 миллионов будут поделены между всеми единицами местного самоуправления, 1 миллион евро будет распределен между островными волостями.

Каждой единице местного самоуправления будет выделено 80 тысяч евро (если число жителей составляет менее 4000, то 40 тысяч евро), оставшиеся деньги будут распределены пропорционально численности населения.

Островным волостям Хийумаа, Кихну, Муху, Сааремаа, Рухну и Вормси будет выделено до 20 000 евро каждой, а оставшиеся от 1 миллиона средства будут распределены между островными волостями в соответствии с численностью населения.

Постановление вступит в силу в общем порядке.

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