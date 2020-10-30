Правительство одобрило и направляет на обсуждение Рийгикогу проекты программ развития по пяти направлениям

Во-первых, правительство одобрило проект программы развития молодежной сферы на 2021 2035 годы. Новая программа является продолжением ныне действующей и устанавливает цели для молодежной сферы на следующие 15 лет. Эти цели призваны способствовать достижению того, чтобы молодежь во всех регионах Эстонии имела возможность жить здоровой и полноценной жизнью. Важно расширить возможности молодежи и изменить местные сообщества и государство таким образом, чтобы Эстония стала лучшим местом для взросления, жизни и самореализации.

Во-вторых, правительство одобрило проект программы развития сферы образования на 2021 2035 годы. Общая цель программы заключается в том, чтобы жители Эстонии обладали знаниями, навыками и взглядами, которые позволят им реализовать себя в личной жизни, работе и обществе, а также будут способствовать улучшению жизни в Эстонии и глобальное устойчивое развитие.

В-третьих, правительство одобрило проект программы развития эстонского языка на 2021 2035 годы. Общая цель программы — обеспечить жизнеспособность и функциональность эстонского языка как основного во всех сферах жизни в Эстонской Республике, гарантировать каждому право и возможность применять в Эстонии эстонский язык, сохранить и укрепить статус, репутацию, культурное и информационное пространство эстонского языка и при этом ценить владение другими языками.

В-четвертых, правительство одобрило проект программы развития сферы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, инноваций и предпринимательства на 2021-2035 годы. Цель программы заключается в том, чтобы научно-исследовательская деятельность, инновации и предпринимательство совместно способствовали повышению благосостояния эстонского общества и производительности экономики, предлагая конкурентоспособные и устойчивые решения для потребностей развития Эстонии и всего мира.

В-пятых, правительство одобрило проект программы развития внутренней безопасности на 2020-2030 годы. Общая цель программы — способствовать созданию безопасного общества, в котором люди активно участвуют в жизни своей общины. Наиболее важными направлениями программы развития являются: формирование способствующей предотвращению правонарушений безопасной жизненной среды; оперативная и компетентная помощь; надежная внутренняя безопасность; эффективное управление процессами в сфере народонаселения, а также мудрая и инновационная внутренняя безопасность. Для достижения целей программы развития был подготовлен проект 2020–2023 и 2021–2024 годы с более подробным описанием ролей и ожидаемых результатов.