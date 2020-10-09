09.10.2020, 18:10

Правительство одобрило долгосрочную стратегию развития государства ”Эстония 2035”

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Lipu heiskamine Toompeal
Lipu heiskamine ToompealFoto: Hendrik Osula

Правительство одобрило и направило в Рийгикогу долгосрочную стратегию развития страны ”Эстония 2035”. Основное внимание стратегии направлено на здоровье населения, готовность к изменениям и связь с жизненной средой. Стратегия станет направлять всё развитие эстонского общества и крупные изменения в течение ближайшей пары десятилетий. Она тесно связана с процессом государственного бюджета и является основой при планировании евросредств следующего периода.

Премьер-министр Юри Ратас отметил, что Эстония столкнулась с очень волнующими темами, такими как быстрое старение населения, стремительные изменения на рынке труда, климатические проблемы, которые для нас стали как испытанием, так и возможностью.

”Эстония давно нуждалась в долгосрочном плане действий. В стратегии усилиями многих людей было сформулировано, куда и с какой скоростью Эстония хотела бы двигаться в течение следующих 15 и более лет. Цели в области экономики Эстонии, жизненной среды, управления государством ориентированы на разумного, следящего за здоровьем активного человека”, — сказал премьер-министр. Он добавил, что достижение даже одной из этих целей означает перемены в ближайшие годы во многих областях, таких как образование, система здравоохранения или культура.

Одобренные правительством цели стратегии гарантируют, что и через пятнадцать лет жители Эстонии будут разумными и активными, будут следить за здоровьем, эстонское общество в целом будет заботливым, готовым к сотрудничеству и открытым, а экономика — сильной, новаторской и ответственной. Упор сделан кроме того на обеспечение учитывающей потребности всех, безопасной и качественной жизненной среды, а также новаторского, надежного и ставящего во главу угла человека государства.

Помимо пяти стратегических целей план охватывает также потребности Эстонии в развитии и главные необходимые изменения на ближайшее десятилетие. Важной частью ”Эстония 2035” является план, в котором собраны необходимые для реализации действия вместе с лидерами и критериями, которые помогут измерить шаги к успеху.

”Мы не хотим, чтобы стратегия пылилась на полке, поэтому мы сконцентрировали в ней основные изменения и действия для достижения целей и установили очень четкие критерии, за соблюдением которых будем регулярно следить. Например, это показатель роста продолжительности здоровой жизни людей, доля людей с лишним весом, степень участия в непрерывном образовании или место Эстонии во всемирном рейтинге свободы предпринимательства, — сказал премьер-министр. — В общей сложности, несколько десятков амбициозных показателей будут регулярно держать нас в курсе, на правильном ли мы пути”.

”Эстония 2035” будет реализована прежде всего через планы развития и программы для различных областей. Для достижения стратегических целей Эстонии необходимо также участие органов местного самоуправления и организаций государственного, гражданского и частного секторов, а также осознанный выбор самих жителей Эстонии в повседневных вопросах. ”Эстония 2035” является базовым документом для планирования евроденег следующего периода и тесно связана с процессом государственного бюджета.

В долгосрочную стратегию развития государства ”Эстония 2035” в течение двух лет свои знания и ожидания внесли около 17 000 человек. Стратегия является результатом совместной работы ученых, экспертов, социальных партнеров, политиков, предпринимателей и многих жителей Эстонии, она основана на многочисленных дискуссиях, анализах, составленных об Эстонии отчетах и сборе мнений, проведенном по всей Эстонии.

За составление, реализацию и координацию изменения стратегии ”Эстония 2035” отвечает Государственная канцелярия в сотрудничестве с Министерством финансов.

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