Правительство обсудило c профсоюзами и работодателями меры оживления экономики
На встрече представителей правительства, профсоюзов и работодателей обсуждались меры оживления экономики и организация работы персонала в секторе торговли.
На встрече представителей правительства, профсоюзов и работодателей обсуждались меры оживления экономики и организация работы персонала в секторе торговли.
По словам премьер-министра Юри Ратаса, привлечение социальных партнеров к дискуссии об оживлении экономики крайне необходимо. ”Благодарю всех партнеров за сотрудничество при применении мер, необходимых для ограничения распространения коронавируса”, — сказал премьер-министр.
Социальные партнеры выразили признательность правительству за введенную компенсацию заработной планы. Все стороны также были единодушны в том, что в нынешней ситуации особенно важно инвестировать в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Помимо прочего социальные партнеры внесли предложение позволить безработным временно работать в некотором объеме.
Центральный союз работодателей инициировал переговоры с Центральный союзом профсоюзов, чтобы договориться об изменении правил заключения трудового договора для сектора торговли. Согласно предложению, в секторе торговли с работником, работающим неполное время, можно будет заключать договор, в которой рабочая нагрузка будет определена в некий промежуток времени, при условии, что эти правила будут применяться лишь к определенному проценту работников предприятия.
Министр социальных дел Танель Кийк сказал, что, если стороны договорятся между собой, министерство готово начать составлять проект поправок к закону о трудовом договоре. ”Поправку можно сначала в качестве временной меры опробовать в секторе торговли и обслуживания, и, если она себя оправдает, можно будет обсудить ее расширение на другие секторы”, — сказал Кийк.
Следующая трехсторонняя встреча правительства, профсоюзов и работодателей состоится в сентябре.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Владелец сгоревшего хосписа арестован по решению суда
Названы округа‑лидеры Подмосковья по новым выявленным случаям КВИ
«Коронавируса не существует!». Ответ врачей
Астраханцы сообщают о повсеместных рейдах инспекторов ДПС