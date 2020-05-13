Правительство обсудило c профсоюзами и работодателями меры оживления экономики

По словам премьер-министра Юри Ратаса, привлечение социальных партнеров к дискуссии об оживлении экономики крайне необходимо. ”Благодарю всех партнеров за сотрудничество при применении мер, необходимых для ограничения распространения коронавируса”, — сказал премьер-министр.

Социальные партнеры выразили признательность правительству за введенную компенсацию заработной планы. Все стороны также были единодушны в том, что в нынешней ситуации особенно важно инвестировать в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Помимо прочего социальные партнеры внесли предложение позволить безработным временно работать в некотором объеме.

Центральный союз работодателей инициировал переговоры с Центральный союзом профсоюзов, чтобы договориться об изменении правил заключения трудового договора для сектора торговли. Согласно предложению, в секторе торговли с работником, работающим неполное время, можно будет заключать договор, в которой рабочая нагрузка будет определена в некий промежуток времени, при условии, что эти правила будут применяться лишь к определенному проценту работников предприятия.

Министр социальных дел Танель Кийк сказал, что, если стороны договорятся между собой, министерство готово начать составлять проект поправок к закону о трудовом договоре. ”Поправку можно сначала в качестве временной меры опробовать в секторе торговли и обслуживания, и, если она себя оправдает, можно будет обсудить ее расширение на другие секторы”, — сказал Кийк.

Следующая трехсторонняя встреча правительства, профсоюзов и работодателей состоится в сентябре.

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и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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