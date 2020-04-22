Правительство обнародовало программу выхода из коронакризиса. Предпосылка для смягчений - готовность к новому обострению

Руководитель чрезвычайного положения премьер-министр Юри Ратас пояснил, что целью стратегии по выходу из кризиса является определить принципы и этапы смягчения ограничений и дальнейшие шаги, чтобы иметь возможность следить с позиций науки за ситуацией, связанной с распространением коронавируса, и эффективно реагировать на изменения. ”Целью Эстонии является остановить распространение коронавируса и помочь возможно быстрому восстановлению нашей экономики, а также чтобы наше общество вышло из кризиса более сильным и сплоченным”, — сказал премьер-министр.

По оценке научного совета, созванного для борьбы с COVID-19, уменьшение числа новых случаев заболевания говорит о том, что введенные ограничения подействовали и их можно начинать осторожно смягчать. ”Вместе с тем нам необходима уверенность в том, что эти перемены стабильны. Наша цель — смягчать ограничения шаг за шагом, чтобы население Эстонии не столкнулось с новой масштабной волной заражения. После каждого шага должно оставаться достаточно времени для оценки ситуации и взвешивания риска распространения инфекции. Также следует оценивать влияние смягчения мер на экономическое положение людей и функционирование экономики”, — сказал Ратас.

”Мы должны вернуть себе ту жизнь, которую у нас забрал коронавирус. Мы смогли взять распространение вируса под контроль, потому что все общество приложило к этому усилия. Наша система здравоохранения устояла в этой борьбе. Эстония хорошо обеспечена средствами индивидуальной защиты. Жители Эстонии следуют распоряжениям и правилам. В процессе постепенного открытия быстрое восстановление получившей удар экономики будет также зависеть от всех нас”, — добавил премьер-министр.

Премьер-министр подчеркнул, что ослаблению ограничений неизбежно сопутствует риск, что количество заболевших снова несколько увеличится. Поэтому предпосылкой для любых послаблений служит соблюдение требований в области поведения и гигиены, например, правила 2+2, рекомендации носить маски и использование дезинфицирующих средств. ”Дальнейшее распространение вируса и как можно более быстрый выход государства из кризиса предполагают, что все мы будем и дальше вести себя ответственно, чтобы нам не нужно было вновь расширять ограничения”, — сказал Ратас.