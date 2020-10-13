13.10.2020, 14:39

Правительство не сократило срок самоизоляции и продлило запрет на ночную продажу алкоголя


EST
Alutaguse Hoolekeskuse juht Kristiina Ets
Foto: Argo Ingver

Правительство решило продлить ограничения на ночную продажу алкоголя еще на месяц, но не сократило срок самоизоляции, сообщает RusERR.

Ученый совет, Департамент здоровья и Министерство социальных дел высказали правительству мнение, что было бы разумно сократить срок самоизоляции с 14 до 10 дней как прибывшим из-за границы, так и близко контактировавшим с инфицированными.

Правительство не подержало предложение, сочтя, что надо пересмотреть систему тестирования и обеспечить, чтобы близкие люди не контактировали с заболевшим. Обсуждение сокращения срока самоизоляции продолжится в правительстве на следующей неделе.

"Дебаты о том, должны ли мы проводить тесты в середине или в конце периода самоизоляции, еще не закончены. Временные рамки были ограничены, и дебаты будут продолжены", — сказал министр социальных дел Танель Кийк ERR.

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