Правительство не сократило срок самоизоляции и продлило запрет на ночную продажу алкоголя(8)
Правительство решило продлить ограничения на ночную продажу алкоголя еще на месяц, но не сократило срок самоизоляции, сообщает RusERR.
Правительство решило продлить ограничения на ночную продажу алкоголя еще на месяц, но не сократило срок самоизоляции, сообщает RusERR.
Ученый совет, Департамент здоровья и Министерство социальных дел высказали правительству мнение, что было бы разумно сократить срок самоизоляции с 14 до 10 дней как прибывшим из-за границы, так и близко контактировавшим с инфицированными.
Правительство не подержало предложение, сочтя, что надо пересмотреть систему тестирования и обеспечить, чтобы близкие люди не контактировали с заболевшим. Обсуждение сокращения срока самоизоляции продолжится в правительстве на следующей неделе.
"Дебаты о том, должны ли мы проводить тесты в середине или в конце периода самоизоляции, еще не закончены. Временные рамки были ограничены, и дебаты будут продолжены", — сказал министр социальных дел Танель Кийк ERR.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Соседи завидуют: что семейная пара сделала со старым пнем на даче
Пенсии в Беларуси сравнили с латвийскими, российскими и польскими
В чудовищном убийстве обвинили россиянина
Назван общий диагноз детей, потерявших сознание на линейке