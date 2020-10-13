Правительство не сократило срок самоизоляции и продлило запрет на ночную продажу алкоголя

Ученый совет, Департамент здоровья и Министерство социальных дел высказали правительству мнение, что было бы разумно сократить срок самоизоляции с 14 до 10 дней как прибывшим из-за границы, так и близко контактировавшим с инфицированными.

Правительство не подержало предложение, сочтя, что надо пересмотреть систему тестирования и обеспечить, чтобы близкие люди не контактировали с заболевшим. Обсуждение сокращения срока самоизоляции продолжится в правительстве на следующей неделе.

"Дебаты о том, должны ли мы проводить тесты в середине или в конце периода самоизоляции, еще не закончены. Временные рамки были ограничены, и дебаты будут продолжены", — сказал министр социальных дел Танель Кийк ERR.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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