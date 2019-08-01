Правительство не бросит нарвский центр Vaba Lava на произвол судьбы

"На заседании кабинета министров мы обсудили финансирование центра Vaba Lava Narva и ситуацию, которая произошла во время запуска работы центра, когда город Нарва отказался от поддержки со своей стороны. В целом текущие расходы в этом году составят 200 000 евро", — сказал министр культуры Тынис Лукас.

По его словам, поддержать нарвский театральный центр согласились представители всех трех правящих партий.