01.08.2019, 22:07

Правительство не бросит нарвский центр Vaba Lava на произвол судьбы

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rus.delfi.ee
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Vaba Lava Narva teatrikeskus
Vaba Lava Narva teatrikeskusFoto: Rauno Volmar

Правительство решило поддержать деятельность театрального центра Vaba Lava Narva суммой в 150 000 евро, а Министерство культуры при необходимости выделит еще 50 000 евро, пишет rus.err.ee.

"На заседании кабинета министров мы обсудили финансирование центра Vaba Lava Narva и ситуацию, которая произошла во время запуска работы центра, когда город Нарва отказался от поддержки со своей стороны. В целом текущие расходы в этом году составят 200 000 евро", — сказал министр культуры Тынис Лукас.

По его словам, поддержать нарвский театральный центр согласились представители всех трех правящих партий.

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