Правительство хочет усилить местные самоуправления и увеличить их финансовую автономию

”Мы должны создать людям возможность свободно выбирать себе место жительства все равно на каком из 43 465 квадратных километров территории Эстонии. Жизнь на маленьком острове или лесном хуторе очень сильно отличается от жизни в крупных городах, однако вне зависимости от этого она везде должна быть хорошей и безопасной, а услуги государства и местного самоуправления должны быть одинаково качественными и доступны”, — подчеркнул Ратас.

По словам премьер-министра, для достижения этих целей государство обращает внимание на усиление местных самоуправлений и увеличение их финансовой автономии. Программа действий правительства также предусматривает создание рабочих мест публичного сектора в уездах, продолжение программ региональной поддержки, обеспечение доступности школ, детских садов, медицинской помощи, оперативной спасательной службы и помощи полиции.

Помимо решения проблем, не менее важно также раскрывать потенциал каждого региона, что возможно лишь с помощью развития предпринимательства, возможностей получения образования и инфраструктуры, будь то быстрый интернет или приведенные в отличное состояние дороги.