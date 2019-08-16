16.08.2019, 20:02

Правительство хочет усилить местные самоуправления и увеличить их финансовую автономию

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rus.delfi.ee
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Правительство хочет усилить местные самоуправления и увеличить их финансовую автономию
Valitsuse kommunikatsionibüroo

Премьер-министр Юри Ратас принимал сегодня участие в творческой мастерской, которая подводит итоги выездных работ чиновников из нескольких министерств на Юго-Востоке Эстонии. По словам главы правительства, претворение в жизнь региональной политики требует широкого обсуждения и сотрудничества, целостного подхода и постоянства, сообщает пресс-служба правительства.

”Мы должны создать людям возможность свободно выбирать себе место жительства все равно на каком из 43 465 квадратных километров территории Эстонии. Жизнь на маленьком острове или лесном хуторе очень сильно отличается от жизни в крупных городах, однако вне зависимости от этого она везде должна быть хорошей и безопасной, а услуги государства и местного самоуправления должны быть одинаково качественными и доступны”, — подчеркнул Ратас.

По словам премьер-министра, для достижения этих целей государство обращает внимание на усиление местных самоуправлений и увеличение их финансовой автономии. Программа действий правительства также предусматривает создание рабочих мест публичного сектора в уездах, продолжение программ региональной поддержки, обеспечение доступности школ, детских садов, медицинской помощи, оперативной спасательной службы и помощи полиции.

Помимо решения проблем, не менее важно также раскрывать потенциал каждого региона, что возможно лишь с помощью развития предпринимательства, возможностей получения образования и инфраструктуры, будь то быстрый интернет или приведенные в отличное состояние дороги.

Ратас выразил надежду, что большой культурный и региональный потенциал Юго-Восточной Эстонии будет раскрыт с помощью программы поддержки, согласованный бюджет которой на 2019-2023 год составляет 4 миллиона евро. ”Она должна способствовать повышению региональной активности, поддерживать малое предпринимательство, создавать достойные условия жизни для привлечения в регион специалистов и в лучшем смысле этого слова делать пиар региону”, — сказал Ратас. Он поблагодарил всех, кто в ходе выездных работ чиновников помогал налаживать связи, собирать практические идеи, которые будут способствовать решению проблем Юго-Востока и использованию всего его потенциала.

Материал, собранный в ходе продолжавшихся неделю выездных работ, пополнит программы развития и другие рабочие документы как государственного, так и местного уровня.

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