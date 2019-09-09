Правительство хочет перевести русские школы на эстонский язык обучения, но не так быстро

Заместитель председателя EKRE Уно Каскпейт сказал сегодня Delfi, что законопроект реформистов не будет поддержан членами Консервативной партии, потому что, по его оценке, оппозиционная партия немного опоздала с законопроектом.

"Они были у власти 17 лет и ничего не сделали. Теперь просто трепыхаются", — добавил Каскпейт.

Правительство планирует постепенно переходить на эстоноязычное образование

По словам того же Каскпейта, идея хорошая, но нужно двигаться планомерно. "Это долгий процесс. Это не так что сегодня мы ударили по столу, а завтра это сработало", — сказал он.

Член культурной комиссии EKRE Яак Валге заверил, что запланированный проект коалиции лучше подходит для перехода на эстоноязычное образование. "Задача такая же — обучение эстонскому языку. Вопрос в том, какой путь на сегодня лучше. Должны учитывать наши реалии", — считает Валге.

Разговор об этом был еще в марте, когда проходили коалиционные переговоры