Правительство хочет обеспечить масками менее социально защищенных людей

”Для того, чтобы обуздать эпидемию коронавируса, правительство ввело в числе других ограничений также обязанность носить маску или закрывать нос и рот в публичных помещениях, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — Понятно, что для многих людей покупка масок является дополнительной статьей расходов, которая способна еще более затруднить их ежедневные попытки свести концы с концами. Для того, чтобы все жители Эстонии могли в равной степени защитить себя от вируса, мы решили сегодня, что обеспечим масками самые уязвимые группы населения”.

Министр государственного управления Яак Ааб отметил, что получателей прожиточного пособия около 20 000. Это означает, что масок потребуется около 40 000. ”Сейчас в имеющихся государственных резервах в основном одноразовые маски, то есть маски многоразового использования необходимо срочно обеспечить. Конечно, предпочтение будем отдавать отечественным производителям”, — сказал Ааб.

Прикрывать нос и рот или носить маску в публичных помещениях является лишь одной из целого ряда мер, помогающих остановить распространение коронавируса. Для того, чтобы успешно предотвратить передачу вируса, нужно мыть руки, стараться не трогать глаза, рот и нос, придерживаться дистанции с другими людьми, очищать поверхности, которых касаются многие люди и проветривать помещения.

Если возможно, нужно меньше пользоваться общественным транспортом и помещать магазины для покупки продуктов и товаров первой необходимости в то время, когда там меньше народа.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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