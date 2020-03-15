Правительство готовится закрыть детсады? Местные самоуправления ищут способы гарантировать присмотр за детьми

В воскресенья многие детские сады в Эстонии получили письмо, в котором по поручению премьер-министра Юри Ратаса у них спрашивают, какому количеству родителей действительно необходимо место в детсаду.
В пятницу местные самоуправления получили от Ратаса указ при первой же возможности разработать и предложить решение того, как гарантировать присмотр за детьми в случае, если их родителям надо быть на работе.
Как узнал Delfi, одна крупная волость разослала детсадам письмо, в котором просила предоставить информацию того, какому числу родителей будет обязательно необходим присмотр за ребенком в случае, если необходимость закрыть детсады из-за вирусной эпидемии.
Ранее правительство сообщало, что решение насчет деятельности детсадов должно принимать местное самоуправление.
Коронавирус COVID-19
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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