Правительство готовится закрыть детсады? Местные самоуправления ищут способы гарантировать присмотр за детьми

В пятницу местные самоуправления получили от Ратаса указ при первой же возможности разработать и предложить решение того, как гарантировать присмотр за детьми в случае, если их родителям надо быть на работе.

Как узнал Delfi, одна крупная волость разослала детсадам письмо, в котором просила предоставить информацию того, какому числу родителей будет обязательно необходим присмотр за ребенком в случае, если необходимость закрыть детсады из-за вирусной эпидемии.

Ранее правительство сообщало, что решение насчет деятельности детсадов должно принимать местное самоуправление.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!