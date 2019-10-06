Правительство готовится к крупным отключениям электричества

"Этой осенью есть план на уровне правительства проиграть в ходе учений, как обеспечить критические важные услуги - связь, топливо, лекарства, продукты в ситуации крупного отключения электричества", - сказал глава правительства 2 октября на конференции по гособороне.

Ратас спросил у 500 слушателей, готов ли их работодатель, будь то госучреждение, местное самоуправление или предприятие в случае кризиса, связанного с длительным отключение электричества, продолжить свою деятельность 24, 48 или 72 часа?

"Есть ли у вас план и средства на этот случай? Вам известно, чьим генератором вы можете пользоваться или какие мобильные средства связи использовать в случае отключения мобильной связи? В случае кризиса нельзя надеяться лишь только на государственные ресурсы, подготовка к кризису начинается с каждого из нас", - сказал премьер.

По словам Ратаса, учения готовит Координационное бюро по безопасности и гособороне Госканцелярии.