Правительство готовится к крупным отключениям электричества

Поздней осенью правительство Юри Ратаса проведет крупные кабинетные учения с тем, чтобы отработать модель поведения в случае кризиса, вызанного масштабными отключениями электроэнергии, сообщает портал ERR.
"Этой осенью есть план на уровне правительства проиграть в ходе учений, как обеспечить критические важные услуги - связь, топливо, лекарства, продукты в ситуации крупного отключения электричества", - сказал глава правительства 2 октября на конференции по гособороне.
Ратас спросил у 500 слушателей, готов ли их работодатель, будь то госучреждение, местное самоуправление или предприятие в случае кризиса, связанного с длительным отключение электричества, продолжить свою деятельность 24, 48 или 72 часа?
"Есть ли у вас план и средства на этот случай? Вам известно, чьим генератором вы можете пользоваться или какие мобильные средства связи использовать в случае отключения мобильной связи? В случае кризиса нельзя надеяться лишь только на государственные ресурсы, подготовка к кризису начинается с каждого из нас", - сказал премьер.
По словам Ратаса, учения готовит Координационное бюро по безопасности и гособороне Госканцелярии.
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