Правительство Финляндии решило ввезти еще 3000 сезонных рабочих для сельскохозяйственного сектора — в основном из Украины

Леппя также поблагодарил Украину за решение отпустить людей на работу в Финляндию.

Ранее финское правительство дало решение ввезти в страну 1500 иностранных рабочих, опять же, в основном из Украины.

По словам Леппя, 4500 рабочих для начал хватит для полевых работ, но в период сбора урожаю их потребуется значительно больше — всего потребуется 15 000-20 000 человек.