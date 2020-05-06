Правительство Финляндии решило ввезти еще 3000 сезонных рабочих для сельскохозяйственного сектора — в основном из Украины(1)
Правительство Финляндии решило разрешить въезд в страну еще 3000 иностранным рабочим. Их планируется ввезти на весенние и летний сельскохозяйственные работы, в основном, из Украины, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Финляндии Яри Леппя.
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