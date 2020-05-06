06.05.2020, 17:08

Правительство Финляндии решило ввезти еще 3000 сезонных рабочих для сельскохозяйственного сектора — в основном из Украины

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Правительство Финляндии решило ввезти еще 3000 сезонных рабочих для сельскохозяйственного сектора — в основном из Украины
Foto: Pascal Deloche / GODONG

Правительство Финляндии решило разрешить въезд в страну еще 3000 иностранным рабочим. Их планируется ввезти на весенние и летний сельскохозяйственные работы, в основном, из Украины, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Финляндии Яри Леппя.

Леппя также поблагодарил Украину за решение отпустить людей на работу в Финляндию.

Ранее финское правительство дало решение ввезти в страну 1500 иностранных рабочих, опять же, в основном из Украины.

По словам Леппя, 4500 рабочих для начал хватит для полевых работ, но в период сбора урожаю их потребуется значительно больше — всего потребуется 15 000-20 000 человек.

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