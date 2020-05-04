Правительство Финляндии разрешило трудовую маятниковую миграцию из Эстонии с 14 мая

Правительство Финляндии после двухдневных переговоров достигло договоренности о смягчении ограничительных мер, передает yle.fi.

Как пишет Iltalehti, ограничения на поездки частично снимаются с 14 мая. Целью смягчения пограничного режима является позволить передвигаться рабочей силе, это разрешение действует только между Финляндией и другими странами Шенгенской зоны. То есть касается и рабочих из Эстонии.

Туристические поездки за границу по-прежнему не разрешены.

Премьер-министр Санна Марин на пресс-конференции сообщила, что благодаря тому, что распространение эпидемии удалось замедлить, теперь возможно смягчить ограничения, наложенные ранее правительством. Правительство, однако, по-прежнему собирается защищать здоровье граждан, особенно входящих в группы риска, подчеркнула Марин.

По словам премьер-министра, рестораны будут открываться поэтапно с начала июня.

Также с начала июня будет разрешено собираться группами не более 50 человек, вместо нынешних 10.

Общеобразовательные школы и детские сады откроются через неделю. По словам министра образования Ли Андерссон, ограничения касательно лицеев, профтехучилищ и ВУЗов будут тоже сняты 14 мая, но правительство рекомендует продолжать в них дистанционное обучение.

Правительство Финляндии по-прежнему призывает всех работать дистанционно, если есть такая возможность.. Также рекомендуется не посещать близких старше 70 лет.

Спортивные занятия будут разрешены при условии соблюдения рекомендаций, касательно безопасной дистанции. Также спортивные соревнования будут разрешены на определенных условиях.

Финляндия запретила маятниковую миграцию для работающих в стране постоянных жителей Эстонии с 22 марта.

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