Правительство Эстонии выделило Нолану 5 млн евро

Отмечается, что съемки окажут положительное влияние на местную экономику и кинематограф.

Согласно правилам, иностранные режиссеры имеют право получить до 30% от понесенных в Эстонии расходов. В данном же случае бюджет Film Estonia в размере 2 млн евро было решено увеличить, поскольку расходы проекта Нолана в Эстонии составили 16 млн евро.

Министр культуры Тынис Лукас отметил, что если бы у нас не было подобной схемы компенсации, то иностранцы не приносили бы в Эстонию свои деньги, а выбирали другие страны, где такая система существует. ”Это жесткая конкуренция, и одной из победительниц гонки за фильмом Нолана стала Эстония. Поскольку на Эстонию эти съемки окажут самое большое экономическое влияние, чем какие-либо другие съемки, проводившиеся здесь ранее, то одноразовое увеличение компенсационного плана является решением, которое положительно повлияет на будущее. Конечно же, возврату подлежат только те расходы, к которым были привлечены местные партнеры”, — отметил Лукас.

Как сообщает пресс-служба правительства, инструмент поддержки иностранной продукции аудиовизуального сектора был одобрен правительством в 2016 году как мера по стимуляции экономики.

Прежний опыт Film Estonia показывает, что каждое инвестированное таким образом евро возвращается как минимум в шестикратном размере, поэтому размер фонда постоянно увеличивался. Благодаря инструменту поддержки Film Estonia, создатели фильма могут получить обратно 30 процентов понесенных в Эстонии расходов.