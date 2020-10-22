Правительство Эстонии ввело санкции против группировки "Хезболла"

"Хезболла" представляет угрозу международной безопасности, а значит и безопасности Эстонии. Введением санкций мы поддерживаем подход США, Великобритании, Голландии, Германии, Литвы, Латвии и других наших партнеров в том, что "Хезболла" использует территористические средства и является угрозой безопасности для многих стран", — сказал глава МИД ЭР Урмас Рейнсалу.

Согласно решению правительства, запрещается въезд в Эстонию членам "Хезболлы", в отношении которых есть основания полагать, что их деятельность поддерживает терроризм и они тем самым угрожают международной безопасности или безопасности Эстонии.

Конкретные лица, против которых вводятся санкции, будут определены в письме министра иностранных дел после вступления в силу постановления правительства.

"Хезболла́" - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. В основе идеологии лежат идеи лидера исламской революции в Иране аятоллы Хомейни. (Википедия)