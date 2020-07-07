Правительство Эстонии смягчило критерий: Великобритания вышла из списка "карантинных" стран

"На этой неделе правительство установило новый показатель уровня заражения, согласованный со средним по Евросоюзу, то есть 16 случаев на 100 000 жителей в течение двух недель. В связи с изменением этого показателя больше не нужна самоизоляция приехавшим в Эстонию из Великобритании", - сказала ERR пресс-секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Леэн Линдам.

Показатель Великобритании - 15,9.

Для прибывающих в Великобританию из Эстонии по-прежнему действует 14-дневный карантин.

Как мы сообщали ранее, начиная с 6 июля люди, возвращающиеся в Эстонию из Болгарии, Хорватии, Люксембурга, Португалии, Швеции, Румынии, Чехии и Великобритании, должны две недели оставаться в самоизоляции. Теперь Великобритания исключается из этого списка.

МИД обновляет требования карантина для прибывающих из европейских стран каждую неделю.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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