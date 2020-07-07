07.07.2020, 19:19

Правительство Эстонии смягчило критерий: Великобритания вышла из списка "карантинных" стран


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Tallinna lennujaam
Tallinna lennujaamFoto: Lugeja foto

В понедельник, 6 июля, правительство повысило показатель уровня заражения коронавируса, который служит основанием для введения ограничений в отношении приезжающих в Эстонию, с 15 до 16 случаев на 100 000 жителей. Это значит, что теперь прибывающим в Эстонию из Великобритании не потребуется двухнедельная изоляция, пишет rus.err.

"На этой неделе правительство установило новый показатель уровня заражения, согласованный со средним по Евросоюзу, то есть 16 случаев на 100 000 жителей в течение двух недель. В связи с изменением этого показателя больше не нужна самоизоляция приехавшим в Эстонию из Великобритании", - сказала ERR пресс-секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Леэн Линдам.

Показатель Великобритании - 15,9.

Для прибывающих в Великобританию из Эстонии по-прежнему действует 14-дневный карантин.

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Как мы сообщали ранее, начиная с 6 июля люди, возвращающиеся в Эстонию из Болгарии, Хорватии, Люксембурга, Португалии, Швеции, Румынии, Чехии и Великобритании, должны две недели оставаться в самоизоляции. Теперь Великобритания исключается из этого списка.

МИД обновляет требования карантина для прибывающих из европейских стран каждую неделю.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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