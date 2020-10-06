Правительство Эстонии решило предложить Финляндии и Швеции начать дополнительное расследование крушения парома "Эстония"

По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, правительство считает необходимым дополнительно исследовать причины крушения парома "Эстония" в связи с новой информацией о повреждения судна, полученной из нового документального фильма.

Он добавил, что Эстония хочет как можно скорее начать дополнительное расследование, чтобы получить ответы на все вопросы, возникшие в связи с новой информацией.

В первую очередь, сказал Ратас, следует исследовать морское дно вокруг затонувшего судна и выявить все повреждения корпуса, характер их возникновения, временные рамки и возможную связь с потоплением парома.

Своим решением правительство Эстонии, являясь страной, под флагом которой ходил паром, просит Швецию и Финляндию назначить руководителей проекта со своей стороны для подготовки к дополнительному расследованию.