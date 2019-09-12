Правительство Эстонии рассмотрит проект Закона о страховании пациентов

На прошлой неделе представители Департамента социального страхования, Департамента здоровья, Больничной кассы, Кассы страхования по безработице, Общества семейных врачей Эстонии, Союза врачей Эстонии, Департамента полиции и погранохраны, а также Прокуратуры, собрались в Департаменте социального страхования, чтобы найти решения для повышения качества данных, отражаемых в медицинской информационной системе, и повышения эффективности надзора за деятельностью врачей.
По словам руководителя отдела услуг Департамента социального страхования Райво Пийритало, к сожалению, есть такие врачи, которые вносят в медицинскую информационную систему записи о состоянии здоровья людей, не соответствующие истине. ”На основании же этой информации инвалидности (недостатки здоровья) назначаются людям, у которых на самом деле нет для этого оснований”, — прокомментировал он, добавив, что контроль над обоснованностью диагнозов и целесообразностью медицинских услуг в настоящее время слаб. Из-за назначения фиктивных диагнозов 25 мая этого года были вынесены судебные приговоры двум врачам.
Участвовавший во встрече генеральный прокурор страны Лавли Перлинг добавила, что прокуратура ориентирована на сотрудничество, а не наказание. ”Уголовное производство — это последняя из применяемых мер. Прежде всего, правовым и социальным системам следует осуществлять сотрудничество, а также обмениваться информацией и знаниями. В уголовных процессах следует больше использовать врачей в качестве экспертов”, — сказала он, добавив, что мы должны быть готовы выслушать тех, кто сообщает о преступлениях. ”Для минимизации рисков необходимо, чтобы в медицинской системе была выстроена эффективная система внутреннего контроля”, — отметила Перлинг.
Член правления Общества семейных врачей Эстонии Кармен Йоллер подчеркнула необходимость анализа таких случаев. ”Для врачей следует создать безопасную среду, в которой они осмелятся признавать и анализировать ошибки лечения, а также ошибки, возникшие, например, в ходе документирования. Таким образом можно будет учиться на ошибках и совершенствовать свои методы работы и практику своего учреждения, чтобы интересы пациентов были лучше защищены”, — сказала Йоллер, добавив, что на стол правительству был также направлен Закон о страховании пациентов, который поможет решить проблемы, связанные с качеством медицинских услуг.
Чтобы избежать подачи недостоверных данных, в будущем планируется производить обмена данными между различными учреждениями более слаженно. Кроме того, планируется повысить качество данных в медицинской информационной системе благодаря более эффективной коммуникации.
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