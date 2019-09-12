Правительство Эстонии рассмотрит проект Закона о страховании пациентов

По словам руководителя отдела услуг Департамента социального страхования Райво Пийритало, к сожалению, есть такие врачи, которые вносят в медицинскую информационную систему записи о состоянии здоровья людей, не соответствующие истине. ”На основании же этой информации инвалидности (недостатки здоровья) назначаются людям, у которых на самом деле нет для этого оснований”, — прокомментировал он, добавив, что контроль над обоснованностью диагнозов и целесообразностью медицинских услуг в настоящее время слаб. Из-за назначения фиктивных диагнозов 25 мая этого года были вынесены судебные приговоры двум врачам.

Участвовавший во встрече генеральный прокурор страны Лавли Перлинг добавила, что прокуратура ориентирована на сотрудничество, а не наказание. ”Уголовное производство — это последняя из применяемых мер. Прежде всего, правовым и социальным системам следует осуществлять сотрудничество, а также обмениваться информацией и знаниями. В уголовных процессах следует больше использовать врачей в качестве экспертов”, — сказала он, добавив, что мы должны быть готовы выслушать тех, кто сообщает о преступлениях. ”Для минимизации рисков необходимо, чтобы в медицинской системе была выстроена эффективная система внутреннего контроля”, — отметила Перлинг.