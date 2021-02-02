Правительство Эстонии одобрило закупку вакцин от COVID-19 Novavax и Valneva

”Вакцинация позволит нам постепенно вернуться к обычной жизни. За первые пять недель было сделано более 40 000 вакцинаций примерно 30 000 человек. Все хотят, чтобы процесс вакцинации ускорился, однако этот процесс ограничен количеством вакцин, прибывших в Эстонию, и неуверенностью в отношении дальнейших поставок. По словам производителей, сокращение поставок в основном связано с производственными сбоями и сбоями при доставке, от которых мы не будем защищены в ближайшие месяцы. Чтобы снизить этот риск, по-прежнему разумно закупать вакцины нескольких производителей, чтобы безопасные и эффективные вакцины достигли населения Эстонии как можно скорее”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

Согласно предварительному договору, Novavax поставит в Эстонию 293 084 дозы вакцины для 146 542 человек, а Valneva 88 000 доз для 44 000 человек. Кроме того, будет закуплено 100 000 дополнительных доз вакцины Pfizer/BioNTech для 50 000 человек. Основной договор Европейская комиссия с Pfizer/BioNTech заключила в ноябре прошлого года. По нему Эстония ходатайствовала о 603 876 дозах в качестве основной закупки и еще 100 000 — как дополнительной.

Общий портфель вакцин Европейского Союза включает вакцины от восьми производителей вакцин (Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV и CureVac, Sanofi, Novavax, Valneva). На данный момент Эстония присоединилась к совместным закупкам пяти вакцин: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV и CureVac. Вместе с договором Valneva, добавленным к общему портфелю вакцин Европейского Союза, Эстония может закупить в общей сложности 4 558 810 доз вакцины для 2 429 405 человек.

Большинство договоров с производителями вакцин включают обязательство государств-членов закупать вакцины. До заключения договоров с обязательством покупки государство может отказаться от договора в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления. Если государство не уведомляет об отказе от прав, считается, что оно уполномочило Европейскую Комиссию заключить договор и обязаться заключить договор купли-продажи с производителем на период действия договора в объеме, предусмотренном в обязательном плане распределения для государств-членов. Если государства-члены не договорились об ином после заключения соглашения о закупке, дозы вакцины распределяются пропорционально численности населения государств-членов. В этом случае доля Эстонии составляет 0,3% от общего объема, предусмотренного соглашением. Цена на вакцины и стоимость контрактов конфиденциальны.